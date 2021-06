OM : Luis Henrique passe une grande étape dans sa vie !

L’ailier de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, va se marier ! Le Brésilien a demandé sa compagne en mariage ce mercredi et cette dernière a accepté. Elle a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux !

Ce mercredi, Luis Henrique a demandé sa compagne en mariage ! Maria Luiza, bien connue des supporters qui la suivent sur son compte Twitter a partagé une vidéo de l’ailier brésilien, se mettant à genoux. « Je suis mariée à l’amour de ma vie et dans l’endroit dont j’ai trouvé rêvé ! », a publié la future femme de l’ancien joueur de Botafogo.

EU TÔ NOIVA, DO AMOR DA MINHA VIDA E NO LUGAR QUE SEMPRE SONHEI 💙💍 pic.twitter.com/UIgD8elgG0 — Maria Luiza (@maalu_0) June 2, 2021

Une scène émouvante qui fait passer un grand cap au joueur de l’Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, on le sentait bien plus en forme et surtout plus décisif qu’à ces débuts. Dans un entretien à La Provence, il affirmait que la présence de sa compagne n’était pas étrangère à ces bonnes performances.