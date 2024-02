OM : L’UNFP s’empare du dossier Benatia vs Clauss !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

A la suite des déclarations de Mehdi Benatia sur Canal + ce dimanche avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois, l’UNFP, syndicat des joueurs, a publié un communiqué cinglant contre le conseiller sportif de Pablo Longoria.

L’attitude de Jonathan Clauss irriterait en interne depuis plusieurs mois. Comme il l’a expliqué, Mehdi Benatia a été mis au courant de cela dès son arrivée en novembre dernier et a pris ce dossier très au sérieux. Après des rendez vous avec le joueur et le coach, son attitude se serait amélioré mais le choix de le mettre en vente a tout de même été fait. L’UNFP juge intolérable les propos tenus par le conseiller sportif de Pablo Longoria. Dans un communiqué, le syndicat des joueurs a pointé du doigt les récentes sorties médiatiques de l’ancien défenseur.

⛔ En s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, le défenseur international @Djoninho25 , le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia a franchi la ligne rouge. Celle du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner… pic.twitter.com/damKsB7crQ — UNFP (@UNFP) February 19, 2024

Communiqué de l’UNFP

À tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseiller sportif à la présidence dans un club comme l’OM, Medhi Benatia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, un joueur, un international, coupable de tous les maux, y compris – mais ça, Medhi l’oublie… – de ne pas avoir été transféré lors du dernier mercato, alors que son club espérait se donner un peu d’air financièrement…

Encore et toujours du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. Ce harcèlement que l’UNFP dénonce jusqu’à avoir porté plainte contre X le mois dernier, et dont les clubs abusent pourtant, y compris désormais en dehors des périodes officielles de mutation.

En accrochant ainsi au pilori Jonathan Clauss, avec la bénédiction de la direction ? C’est contre les intérêts de l’OM, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain, que l’on joue.

Après ce qui a été balancé sur Jonathan Clauss, il ne va pas lui être facile de témoigner sur le terrain des qualités qui font de lui un défenseur sur lequel compte Didier Deschamps en prévision du prochain Euro. Et il n’est pas certain, après tant d’acharnements, qu’un autre club puisse s’intéresser à l’ancien Lensois et casser sa tirelire à l’été prochain, alors qu’il lui restera une année de contrat.

Bien joué, monsieur le conseiller !

Car en plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure.

Honteux ! Dégueulasse !

Au rythme où vont les choses et les finances de l’OM, et alors que Gennaro Gattuso a quitté le bateau ivre ce lundi, il n’est pas interdit de penser que l’on va s’attaquer, individuellement ou collectivement, à l’ensemble des salariés du club phocéen, tous coupables.

Pourquoi pas également à Pablo Longoria ?

Medhi et Pablo sont sur un bateau, et c’est l’OM qui tombe à l’eau…

UNFP