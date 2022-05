OM – Lyon (0-3) : Djellit se paye l’OM (et Pau Lopez…)

Après la lourde défaite de l’OM face à Lyon (0-3) au stade Vélodrome le journaliste de la Chaîne l’Equipe, Nabil Djellit a jugé la prestation du club marseillais lors de cette rencontre. Il en profite également pour mettre un petit tacle à Pau Lopez.

Le journaliste de la chaîne l’Equipe Nabil Djellit est revenu sur la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face à Lyon (0-3) au stade vélodrome ce dimanche soir à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1.

A lire aussi :OM : Humiliation au Vélodrome face à Lyon ! Under, Milik inoffensifs… Inquiétude pour la suite ?

« C’est gênant pour une équipe classée 2e de L1. Pas réellement surpris. Pas surcotée mais beaucoup de réussite cette saison…Les meilleures occasions pour l’OM. Milik en manque d’efficacité. Possible penalty sur le bras de Dembele mais ce dernier aurait être plus malin en provoquant un probable rouge de Saliba… » Nabil Djellit – Source Twitter (01/05/2022)

« Mais Pau Lopez a un bon jeu au pied… » Nabil Djellit – Source Twitter (01/05/2022)

A lire aussi :

Mercato OM : THIERRY HENRY tacle Arsenal au sujet de SALIBA

C’est gênant pour une équipe classée 2e de L1. Pas réellement surpris. Pas surcotée mais beaucoup de réussite cette saison… #OMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 1, 2022

Les meilleures occasions pour l’OM. Milik en manque d’efficacité. Possible penalty sur le bras de Dembele mais ce dernier aurait être plus malin en provoquant un probable rouge de Saliba… #OMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 1, 2022

Mais Pau Lopez a un bon jeu au pied… #OMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 1, 2022

Interrogé par Prime Vidéo, le président Pablo Longoria est revenu sur la lourde défaite concédée par son équipe face à Lyon au vélodrome ce dimanche soir (0-3) Il a notamment fulminé contre l’arbitrage.

A lire aussi :

OM : Humiliation au Vélodrome face à Lyon ! Under, Milik inoffensifs… Inquiétude pour la suite ?

» Il y a eu des circonstances particulières. Je n’ai pas vu bien les images avec les analystes, je me demandais s’il n’y avait pas hors-jeu au début de l’action. Mais c’est quand même fort le bras de Pau Lopez, il y a contact avec lui. (…) « Et il faut que quelqu’un m’explique la règle de la main. À un moment, il faut clarifier le règlement. Il agrandit son corps, et dès le moment où tu agrandis le corps… On voit clairement qu’il s’est fait plus grand (en écartant son bras). » Pablo Longoria – Source Prime Video (01/04/2022)