Mercato OM : THIERRY HENRY tacle Arsenal au sujet de SALIBA

En marge du match entre l’Olympique de Marseille et Lyon ce dimanche soir au stade vélodrome, Thierry Henri a donné son sentiment sur l’avenir de William Saliba prêté par Arsenal cette saison à l’OM.

Prêté par Arsenal sans option d’Achat, William Saliba va-t-il retourner à Londres à la fin de la saison. Le jeune défenseur néo international Français n’est pas encore fixé sur ce sujet. Les dirigeants marseillais aimeraient bien le conserver, mais en auront-ils les moyens ? Sur Prime Video l’ancien attaquant de l’Equipe de France, Thierry Henri a donné son sentiment sur ce dossier.

Il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer – Henri

« Comment j’imagine la suite? Ils ne l’ont même pas laissé faire une erreur, a souligné Thierry Henry sur Prime Video. Il est parti avant une erreur. Il n’a même pas eu la chance de pouvoir disputer sa place. Ce qu’il est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer. On a bien vu que c’était un peu difficile pour lui de s’exprimer sur le sujet. Ce que je sais c’est qu’il aurait pu figurer dans le groupe d’Arsenal. Après, commencer, je ne suis pas Mikel Arteta, mais j’ai trouvé ça difficile pour lui. En tout cas, il a bien répondu et c’est le plus important. » Thierry Henri – Source : Prime Video (01/05/2022)

Au cours d’un entretien diffusé sur Prime Vidéo avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon William Saliba, a évoqué son avenir :

« Mon souhait c’est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. Mais j’essaye de ne pas trop penser à mon avenir, sinon je suis moins concentré sur les matchs. Ça me ferait plaisir de revenir ici, quoi qu’il arrive. C’est Marseille, c’est mon club. (…) La Ligue des champions avec l’OM ? Quand on voit l’atmosphère qu’il y a en Conference League ou en Ligue 1, je n’imagine même pas ce que ce serait un mardi ou un mercredi soir. » William Saliba – Source Prime Video (01/05/2022)