OM – Lyon (0-3) : Longoria et Cardoze en colère contre l’arbitrage !

Après la lourde défaite de l’OM face à Lyon, Pablo Longoria et Jacques Cardoze sont revenus sur les nombreuses erreurs d’arbitrage lors de la rencontre. Selon eux, l’arbitre a clairement fait pencher la balance du côté des lyonnais et ce n’est pas la première fois que l’arbitrage pénalise fortement les Marseillais cette saison.

Interrogé par Prime Vidéo, le président Pablo Longoria est revenu sur la lourde défaite concédée par son équipe face à Lyon au vélodrome ce dimanche soir (0-3) Il a notamment fulminé contre l’arbitrage.

A lire aussi :

OM : Humiliation au Vélodrome face à Lyon ! Under, Milik inoffensifs… Inquiétude pour la suite ?

» Il y a eu des circonstances particulières. Je n’ai pas vu bien les images avec les analystes, je me demandais s’il n’y avait pas hors-jeu au début de l’action. Mais c’est quand même fort le bras de Pau Lopez, il y a contact avec lui. (…) « Et il faut que quelqu’un m’explique la règle de la main. À un moment, il faut clarifier le règlement. Il agrandit son corps, et dès le moment où tu agrandis le corps… On voit clairement qu’il s’est fait plus grand (en écartant son bras). » » Pablo Longoria – Source Prime Video (01/04/2022)

💥 Les Marseillais sont furieux, Dembélé semble avoir marché sur le bras de Lopez qui en laisse de belles traces. pic.twitter.com/ZN4aw8UluA — RMC Sport (@RMCsport) May 1, 2022





A lire aussi :

L’OM ne gagnera jamais contre un système !

Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze a lui aussi vivement critiqué l’arbitrage de M. Gautier.

Beaucoup de décisions défavorables contre nous ce soir. Et jamais de consultation de la VAR : Penalty non sifflé ? Hors jeu ? Faute sur Paul Lopez ? Ces traitements inégaux d’un match à l’autre ne peuvent que nourrir la frustration et l’incompréhension. @OM_Officiel #OMOL — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) May 1, 2022



« Beaucoup de décisions défavorables contre nous ce soir. Et jamais de consultation de la VAR : Penalty non sifflé ? Hors jeu ? Faute sur Paul Lopez ? Ces traitements inégaux d’un match à l’autre ne peuvent que nourrir la frustration et l’incompréhension. » Jacques Cardoze source : Twitter (01/05/2022)