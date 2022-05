OM – Lyon: Aulas d’accord avec Longoria sur un point concernant l’arbitrage

Hier, l’Olympique de Marseille s’est incliné contre l’OL au stade Vélodrome (0-3). Un score sévère dans un match plutôt équilibré mais qui a été entaché par des décisions arbitrales très douteuses et toujours à l’avantage des lyonnais. Interrogé après le match sur la sonorisation des arbitres, Pablo Longoria a érigé cette idée comme prioritaire. Un point sur lequel il a été rejoint par son homologue lyonnais.

On n’a pas fini de parler ce cet « Olympico » qui risque de faire encore énormément parler. Avant tout parce que cette défaite fait mal aux marseillais, contre un rival historique, à domicile, dans un vélodrome chauffé à blanc et dans un match à enjeu. Défendant sa place de dauphin du PSG, l’OM a perdu gros dans le sprint au podium et voit Rennes et Monaco revenir à deux longueurs. Toujours deuxième, les phocéens ont encore toutes les cartes en main mais pourraient tout perdre aussi en cette fin de saison.

Le choc d’hier soir va laisser un gout amer aux marseillais aussi car ils ont été lésés par un arbitrage très douteux. Un penalty non sifflé en début de match pour une main de Dembélé et une faute de l’attaquant lyonnais sur Pau Lopez sur le premier but des Gones sont venus entacher la soirée des hommes de Sampaoli et relancer le débat sur l’arbitrage, la VAR et l’insonorisation des arbitres. Réclamé par plusieurs acteurs du monde du football, ce dernier point a été soumis à Pablo Longoria, interrogé par la chaine Prime après le match:

« Absolument, il faut avoir l’insonorisation. Cela peut créer plus d’ouverture et de clarté. Aujourd’hui, je ne connais pas la règle sur les mains dans la surface pour dire la vérité, a poursuivi Longoria. Tout le monde m’a expliqué qu’il n’y avait pas main au moment où tu es au sol mais qu’il y avait main dans le cas où tu agrandis la surface de ton corps. » Pablo Longoria – Source: Prime Vidéo (01/05/2022)

Après de nouveaux faits d'arbitrage, la sonorisation des arbitres : Un grand oui pour Pablo Longoria

Indispensable pour Jean-Michel Aulas

Aulas d’accord avec Longoria sur l’insonorisation !

Pas le dernier quand il s’agit de parler d’arbitrage lorsque les fais sont contre son équipe, Jean-Michel Aulas a été également interrogé sur le même point que son homologue marseillais. Et pour lui aussi, il ne fait aucun doute que les arbitres de football devrait porter un micro et que certaines de leur conversations devraient être publiques :

« C’est indispensable. Il faut aussi que la VAR intervienne beaucoup plus vite. Il y a une évolution. Et il faut que, sur le plan psychologique, les arbitres s’inspirent de ce qui se fait ailleurs c’est-à-dire qu’il y ait plus de relations avec les joueurs et dirigeants de manière positive. En particulier, la gestuelle sur le terrain doit être revue » Jean-Michel Aulas – Source: Prime Vidéo (01/05/2022)

