OM : Payet ultra cash concernant la proposition d’Aulas d’annuler le championnat !

Hier, Jean-Michel Aulas a proposé d’annuler tout simplement le championnat de France 2019/20 et de repartir la saison prochaine avec les mêmes clubs européens que cette année. Une proposition moyennement appréciée par Dimitri Payet…

L’ancien capitaine marseillais a en effet posté un message à base d’Hashtags sur ses réseaux sociaux. Il a accompagné une photo de l’article de L’Équipe faisant état de la proposition d’Aulas du message suivant : « Mais il est sérieux celui là ? #Ilacraqué #IlfautPrendreSaTempératureVite #CestquoileclassementActuel? #Après28journées? #AhDaccordJaiCompris #Cestbiententé #Maislol





Pour rappel, voici les préconisations d’Aulas.

La meilleure solution serait de dire: « c’est une saison blanche » — Aulas

« Dans le cadre des championnats, nous sommes partis probablement, si l’on écoute les spécialistes, pour un ou deux mois d’arrêt. Cela voudrait donc dire que le championnat ne pourrait pas se terminer. La meilleure solution serait de dire: « c’est une saison blanche », ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire: ‘On annule tout et on repart sur la situation du début de saison. Le règlement, appliqué à ceux qui n’ont pas de bons résultats et auraient dû descendre, serait aussi appliqué aussi à ceux qui sont en haut du tableau et qui auraient pu jouer des qualifications européennes. Il faut être dans les premiers à la fin du championnat. Si on arrêtait le Tour de France à la douzième étape, je ne sais pas si on dirait que le Tour a sacré ses champions. Dans tous les cas, il faut regarder ce que disent les règlements. Juridiquement, il est plus acceptable de dire que l’on repart avec la situation du début de saison. De toute façon, nous sommes face à une situation très pénalisante pour tous les clubs. Il faudrait prendre la décision la plus logique dans un contexte de pandémie inconnu jusqu’alors. »

Jean-Michel Aulas – source : Le Monde