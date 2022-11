OM – Lyon : Blanc n’est pas tendre avec ses joueurs !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Lyon ce dimanche soir, a pris les trois points. En conférence de presse d’après match, le coach lyonnais Laurent Blanc n’a pas caché son agacement ace à la prestation de son équipe notamment en première mi-temps.

L’Olympique de Marseille a enfin gagné un match en Ligue 1 après une série noire ! Lyon s’est incliné sur le score de 1-0 face aux Marseillais. L’OM a maitrisé cette rencontre et logiquement gagné ce match En conférence de presse, le coach lyonnais a souligné la mauvaise première mi-temps de son équipe, Aouar et Dembélé sont pointé du doigt.

«il y avait plus d’espaces, Marseille faisait moins de replacements défensifs. J’aurais aimé prendre un but sur une action, pas sur un coup de pied arrêté. Il y a une énorme faute de marquage. Ça aurait été bien de rentrer à 0-0, mais il y a eu trop peu de choses défensivement. (…) Je change deux joueurs à la mi-temps (Aouar et Dembélé sortent, Toko Ekambi et Reine-Adelaïde entrent, ndlr), pas de système. Pourquoi je fais des changements ? Parce que je trouve que les joueurs, c’est insuffisant. Il y a des joueurs qui peuvent amener quelque chose, donc il fallait le faire. En première période, on était trop brouillon, mais défensivement, certains ont fait le boulot. Les premières 45 minutes, je n’ai pas vu beaucoup d’équipes proposer de jeu ici, même Lens. On attendait la deuxième mi-temps, mais il fallait être meilleur avec le ballon. En première, on a été trop médiocres». Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (06/11/22)

Pour revoir la conférence de presse de Laurent Blanc en intégralité

L’importance de prendre ces trois points a pesé — Tudor

« C’était vraiment une rencontre importante dans un moment particulier où on ne recueille pas vraiment ce qu’on mérite. Avec une seconde période difficile dans laquelle il a fallu se battre. En seconde période, je ne leur ai pas demandé d’aller à gauche spécialement. Mais on a pas suffisamment jouer avec le ballon en seconde période, l’importance de prendre ces trois points a pesé » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (06/11/22)

