OM – Lyon / Bosz : « L’arbitrage ? cette saison on n’a pas eu beaucoup de chance… »

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile (0-3) dans un match décevant et frustrant. Lésé par des décisions arbitrales douteuses et gêné par le jeu en profondeur des lyonnais en seconde mi-temps, Marseille est tombé dans le piège des Gones. Après le match, Peter Bosz, le coach lyonnais a raconté sa tactique d’avant-match.

Une défaite qui fait très mal. Alors que cet « Olympico » s’annonçait décisif pour protéger la deuxième place dans un stade Vélodrome chauffé à blanc, l’OM a déjoué et s’est fait battre sur sa pelouse sur un score assez lourd (0-3). Si le résultat ne reflète pas totalement la physionomie du match, les olympiens ont quand même délivré une contre-performance importante hier soir et perdent des points cruciaux dans la lutte au podium. Nice mais surtout Monaco et Rennes ont gagné, les deux équipes reviennent à seulement 3 points des phocéens.

Cet « Olympico » va forcément laisser un gout amère et des traces psychologiques aux hommes de Jorge Sampaoli. Après une première période assez terne qui s’est soldé par une absence de buts, les marseillais se sont fait surprendre en deuxième mi-temps par des lyonnais plus tranchants qui ont constamment cherché la profondeur et qui ont profité des espaces sur les côtés. En conférence de presse, l’entraineur lyonnais a expliqué comment il a préparé ce choc :

« J’ai vu le match de Marseille jeudi contre le Feyenoord. On a vu où ils ont des problèmes et on a essayé de copier ça, de donner des ballons derrière leur défense. On a essayé. En première mi-temps, c’était difficile parce que la dernière passe n’était pas bonne, on a perdu beaucoup de ballons faciles et c’est dommage parce que les possibilités étaient là. C’était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Les décisions de l’arbitre ? Je ne sais pas, je n’ai pas vu les images. Si c’est litigieux, j’ai envie de dire pour une fois car cette saison car on n’a pas eu beaucoup de chance. » Peter Bosz– Source: Conférence de presse d’après-match (01/05/2022) Les jeunes de Lyon ont mal aux Marseillais !

Dans ce match où les lyonnais ont bénéficié de situations très litigieuses et d’erreurs arbitrales assez évidentes, 2 gones ont particulièrement brillé : Malo Gusto et Castello Lukeba. Lancés dans le grand bain par Peter Bosz cette saison, les deux jeunes formés au club brillent cette saison. Hier soir, ils ont réalisé deux prestations pleines avec un but pour l’ailier et une passe décisive pour l’arrière droit. En conférence de presse, Bosz a rendu hommage à ses deux joueurs :

« Je suis très content avec eux mais pour moi c’est difficile de parler des joueurs individuellement dans un match qu’on a gagné comme une équipe (…) Malo est un joueur très bon, très moderne, ça veut dire quelqu’un qui fait beaucoup de sprints, il peut faire ça pendant 90 minutes, il court beaucoup aussi et avec ses qualités techniques. Il est très jeune, i l fait donc beaucoup de fautes mais il apprend beaucoup. Pour Castello c’est pareil. » Peter Bosz– Source: Conférence de presse d’après-match (01/05/2022)

