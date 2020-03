OM / Lyon – DI MECO tacle AULAS : « Il a été indécent au possible ! »

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a sévèrement taclé le président de Lyon Jean Michel Aulas pour sa proposition d’annuler le championnat cette saison à cause de l’épidémie du Coronavirus.

Sur les ondes de RMC Sport Eric Di Meco a jugé que les récentes déclarations de Jean Michel Aulas étaient indécentes en pleine épidémie du Coronavirus.

Avec sa sortie il va obliger la ligue à finir la saison quoi qu’il arrive — DI MECO

« Le président Aulas a fait une proposition indécente qui n’était pas au bon moment, mais qui sera un jour sur le tapis. Comment fait-on ? Cette question il faudra se la poser à un moment donné. Je pense qu’avec sa sortie il va obliger la ligue à finir la saison quoi qu’il arrive. Car on se rend compte qu’il n’y a pas de bonnes solution si cela s’arrête. Et puis je pense que quand il y a une épidémie avec des morts, tu ne parles pas de ton entreprise de ton petit cas personnel. Et s’il vient s’exprimer (sur RMC Sport) c’est qu’il sent qu’il a été indécent au possible,.. Mais il n’empêche que ce débat la sera sur le tapis quand tout sera rentré dans l’ordre dans plusieurs semaines. » Eric Di Meco – RMC Sport