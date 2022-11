OM – Lyon : L’arbitre va faire polémique !

Ce soir, l’OM joue un match très important contre Tottenham en Ligue des Champions. Il ne faut cependant pas en oublier le championnat, et la réception de Lyon dimanche soir qui pourrait permettre de rattraper le retard pris au classement.

Dans l’histoire de la Ligue 1, les Olympico ont toujours été synonymes de spectacle sur le terrain et dans les tribunes mais aussi de polémiques, notamment sur l’arbitrage. A ce sujet-là, c’est François Letexier qui a été désigné pour arbitrer la rencontre dimanche, une décision qui a fait débat quand on connait le passif de l’arbitre français.

Lors du PSG – OM de la saison 2021-2022, on se souvient du pénalty qu’il avait sifflé pour un ballon que Rongier avait pourtant touché de la cuisse dans la surface. Le pénalty transformé par Mbappé avait permis aux parisiens de reprendre l’avantage dans un Classico disputé (2-1).

« Si on a le VAR, c’est pour éviter ce type d’erreurs arbitrales. C’est difficile d’accepter cela car tout le monde à vu que le ballon a touché la cuisse » Pablo Longoria après le classico du 17/04/2022 – Prime Video Lors d’un Marseille-Reims qui s’était soldé par un nul (1-1) en décembre 2021, François Letexier avait également fait parler la sphère football : l’arbitre de champs avait décidé de ne pas siffler une faute de Caleta-Car dans la surface, même après avoir regardé la VAR. Il avait également permis à l’OM d’égaliser dans les arrêts de jeu en ne sifflant pas une faute grossière de Kamara sur Ekitike au début de l’action du but olympien.

« L’OM est tombé sur une équipe de Reims égale à elle-même, c’est-à-dire très forte en défense et qui subit beaucoup mais qui a trouvé le moyen d’ouvrir le score par ce formidable jeune joueur qu’est Ekitike. C’était avant que Letexier entre en piste, une fois de plus. J’ai déjà dit que c’était certainement le plus mauvais arbitre de Ligue 1 même si c’était le mieux peigné et ça s’est encore vérifié. Car la faute de Gravillon sur Payet vaut le péno de l’égalisation dans les arrêts de jeu. Mais comment est-il possible de ne pas donner carton rouge à Caleta-Car et penalty pour la gifle et le coup de coude sur Ekitike dans la surface. C’est invraisemblable, tout comme le fait que Kamara ne prenne qu’un jaune pour avoir ceinturé le même Ekitike en position de dernier défenseur en fin de match. Voilà, quand les arbitres font basculer le sort d’un match, ça me pose toujours un gros problème » Pierre Ménès après OM – Reims du 22/12/2021 – Pierrot le Foot

Plus récemment, François Letexier a fait son mea culpa lors d’un entretien pour l’Equipe : il s’est expliqué sur ses décisions litigieuses pendant le dernier Nice – Nantes. Il avait notamment pris la décision de ne pas siffler une double-main du défenseur niçois Mattia Viti en première mi-temps et avait ensuite sifflé une main discutable de Jean-Charles Castelletto, poussé par Dante.

A LIRE AUSSI : OM : Un retour important mais toujours un absent dans le groupe pour affronter Tottenham !