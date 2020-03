Le président de Lyon Jean Michel Aulas a crée une vive polémique en expliquant la semaine dernière que le championnat devait être annulé à cause de l’épidémie du Coronvirus. Une solution qui servirait forcément ses intérêts puisque son club, actuellement 7e et à 16 points de la seconde place, se verrait de nouveau disputer la Ligue des champions la saison prochaine sur la base du classement de Ligue 1 de la saison précédente.

Plusieurs dirigeants, dont Jacques Henri Eyraud, n’ont pas tardé à réagir de manière très virulente : « Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste. Faut-il les dissoudre dans l’égoïsme de celui dont la seule boussole est sa participation à la Ligue des champions ? Si les joueurs de Lyon n’ont pas encore réussi à se qualifier, il reste un joker : le coronavirus. Il suffit de confiner le Championnat actuel dans l’armoire aux mauvais souvenirs et administrer à Jean-Michel Aulas le vaccin anti défaite », a ainsi écrit le président de l’OM dans une tribune publié dans le JDD.

L’entraineur de l’AS Monaco, lui se range plutôt du côté de Jean Michel Aulas :

« J’espère qu’on pourra terminer les championnats. C’était vital de reporter l’Euro, et je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d’annuler la saison, et la recommencer comme si aucun match n’avait été joué » Robert Moreno – Source : Deportes Cuatro.