« L’expression défaite encourageante ne doit pas être dans notre tête. C’est une production encourageante et un résultat qui malheureusement ne récompense pas cette production. La marge se situe là. Il y a des choses qu’on doit changer si on veut (…) que les points suivent. Il y a des choses à garder et à valoriser pour la suite. Les joueurs ont conscience qu’ils ont fait quelque chose ce soir (samedi) qui peut leur servir, avoue Pierre Sage en conférence de presse. C’est une lueur d’espoir. C’est un match qui laisse des regrets, mais je préfère avoir des regrets en ayant produit quelque chose qu’avoir des regrets de ne pas avoir produit. On peut changer des choses pour (…) être plus constant dans notre concentration, dans nos intentions, dans la performance globale pour que la bonne prestation se transforme en enchaînement de points, parce qu’on a besoin de ça. »