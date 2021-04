OM : MacHardy est cash, « il est impossible de sortir une patte Sampaoli » !

Tandis que Jorge Sampaoli vient d’enchaîner une cinquième victoire en Ligue 1 sur le banc de l’Olympique de Marseille, le consultant de RMC Jonatan MacHardy a exprimé son scepticisme concernant l’apport tactique du coach argentin…

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le terrain du Stade Reims 3 buts à 1 vendredi soir. Toutefois, ce match n’a pas convaincu Jonatan MacHardy sur une éventuelle identité de jeu de Jorge Sampaoli. Au micro de RMC, le consultant a regretté l’absence de pressing. Mais reste optimiste avec les performances de Pol Lirola, dont il faudra à tout prix assurer son avenir selon lui.

A LIRE : Di Meco est déjà emballé par cet aspect de l’OM de Sampaoli !

l’om doit casser sa tirelire pour recruter lirola – machardy

« Le souci, quand on voit le match contre Reims, c’est qu’il est impossible de sortir une patte Sampaoli. Ça ne fait pas longtemps qu’il est arrivé. Son principal fait d’armes, c’est le pressing assez coordonné et efficace sur les matchs précédents. Là, jusqu’à la 30e minute, on ne l’a pas vu. Donc ça demande encore un peu de continuité. Dans l’animation offensive, les joueurs sont mobiles, le porteur du ballon a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de mouvement… Mais je ne mets pas ça que sur le compte de Sampaoli. Je le mets aussi sur le compte de Pablo Longoria, qui a été chercher Lirola. L’OM doit impérativement le garder, c’est un joueur fabuleux, Marseille doit casser sa tirelire pour le recruter ». Jonatan Machardy – source : RMC (24/04/2021)