OM : « Mais dans quel but Eyraud reste au club? »

Nouvel extrait du Débat Foot Marseille diffusé ce lundi en direct sur nos chaînes YouTube et Twitch. Mario Albano (La Provence) était notre invité et s’est posé une question : pourquoi et dans quel but Jacques-Henri Eyraud s’accroché à son poste?

Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud fait l’unanimité mais dans un sens négatif : supporters, politiques ou même journalistes ne comprennent plus sa gestion du club et espèrent le voir partir prochainement.

On ne peut pas dire que ce soit pour le bien du club — ALBANO

Pourtant, le dirigeant continue ses activités et son Head Of Business, Hughes Ouvrard s’est une nouvelle fois exprimé à ce sujet, affirmant qu’Eyraud ne comptait pas démissionner. Mario Albano qui était notre invité dans Débat Foot Marseille ne comprend pas dans quel but il veut rester.

A LIRE : Vente OM : « Beaucoup de fantasmes concernant l’arrivée du prince Al-Walid ben Talal » dixit Molina

« On peut s’insurger, être choqué, par les groupes de supporters puissent faire des manifestations, s’opposer comme ça pour du football. Mais à l’inverse, quand quelqu’un fait autour l’unanimité contre lui… Quel but peut-il poursuivre pour pouvoir rester? On ne peut pas dire que ce soit pour le bien du club. Des politiques prennent des décisions difficiles qui suscitent des manifestations mais dans le fond ils ont le sentiment que ces mesures vont dans le sens d’une amélioration. Mais là…? Qu’est-ce qu’il veut faire? » Mario Albano – Source : Football Club de Marseille (22/02/21)

POUR VOIR OU REVOIR L’EMISSION EN INTÉGRALITÉ