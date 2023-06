OM : Malinovskyi complètement sous le charme de joueur décisif de Guardiola !

Ce samedi, Manchester City a remporté la Ligue des Champions à Istanbul face à l’Inter Milan. Une victoire historique qui a pu arriver grâce à Ederson, un gardien hors pair qui a charmé Ruslan Malinovskyi !

Victoire historique pour Manchester City ce samedi ! Les Anglais ont remporté la première Ligue des Champions de leur histoire face à l’Inter Milan après une saison complètement folle. Si le match ne restera pas dans les anales pour sa qualité et son spectacle, il aura au moins eu le mérite de montrer au grand jour les qualités de certains joueurs, s’il fallait en douter.

Malinovskyi sous le charme d’Ederson

Parmi tous ces joueurs, Ruslan Malinovskyi semble avoir fait son choix du côté de Manchester City ! Après une action complètement folle, Romelu Lukaku se retrouve au point de penalty, seul à pouvoir mettre une tête et égaliser à la fin de la rencontre ! Seulement, le Belge se heurte à un gardien de grande qualité : Ederson !

Le Brésilien a réalisé un arrêt réflexe extraordinaire avec le genou et la main pour repousser la tête du joueur de l’Inter… Une action qui a vraisemblablement choquée Ruslan Malinovskyi, international ukrainien et joueur de l’OM. Le milieu offensif a simplement publié « Ederson. » Un seul mot mais lourd de sens devant le match fabuleux du gardien brésilien !

Ederson. — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 10, 2023

J’étais horrible aujourd’hui mais je m’en fiche ! — Grealish

Après la rencontre, Jack Grealish a fondu en larme comme beaucoup d’autres joueurs ! Dans des propos relayés par BT Sport, l’international anglais rend un bel hommage à Pep Guardiola et avoue ne pas avoir réalisé sa meilleure prestation !

« Il (Guardiola, ndlr) est juste un génie. Je lui ai juste dit alors ‘Je veux te remercier parce que tu as rendu cela possible pour moi.’ Il a mis tellement de confiance en moi, m’a acheté pour beaucoup d’argent et même l’année dernière quand je jouais comme de la merde, il est resté là avec moi et m’a parlé et cette année, il m’a donné cette place pour aller jouer. Alors je lui ai juste dit merci. Je ne sais pas, c’est pour ça que tu travailles toute ta vie. Je suis très heureux. J’étais horrible aujourd’hui mais je m’en fiche, gagner le triplé avec ce groupe de joueurs et ce personnel est si spécial, Quiconque me connaît sait que je suis un membre de la famille et à quel point j’aime le football et c’est ce que j’ai toujours voulu, toute ma vie. Dans ces moments, vous repensez à toutes les personnes qui ont aidé en cours de route et rien que de voir ma famille dans la foule, cela me rend ému. »