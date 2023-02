OM: Malinovskyi déjà récompensé !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-1 face au PSG ce mercredi soir. Le but de Ruslan Malinovskyi a été désigné plus beau but des 8e de finale …

Après cette magnifique victoire de l’OM au Vélodrome face au PSG, l’Olympique de Marseille file en 1/4 de finale de Coupe de France. Ruslan Malinovskyi, buteur a été récompensé, son missile a été élu plus beau but des 8e de finale…

« C’était un match incroyable et une ambiance incroyable également. C’est spécial, on sait que c’est le classico en France. Nous étions très motivés pour ce match, nous voulions donner le maximum et je pense que nous méritons la victoire. L’ambiance, le public, c’était fabuleux. Les supporters nous ont poussés et cette victoire est pour eux. Cela fait longtemps qu’ils attendaient un succès contre cet adversaire à domicile. On a tout donné, je tiens à dire merci à toute l’équipe, à ceux sur le terrain et ceux en dehors. Nous sommes une équipe, peu importe qui joue et qui ne joue pas, il faut rester soudé. On travaille pour un seul résultat, on doit se battre pour ce résultat. Aujourd’hui, on a vu tout le monde se battre pour cette belle victoire. Il reste des matchs, on doit attendre le tirage du prochain tour. On se préparera de la même manière que contre Paris avec la même concentration et le même état d’esprit sur le terrain. » Ruslan Malinovskyi – Source : OM.fr