OM: « Malinovskyi, l’un des meilleurs joueurs qu’on l’ait connus à l’Atalanta »

Ruslan Malinovskyi est arrivé en prêt cet hiver. Auteur de belles prestations le premier mois, il est désormais dans le dur, à l’image de son match catastrophique face à Lens…

Arrivé cet hiver, Ruslan Malinovskyi est prêté avec option d’achat par l’Atalanta Bergame. Bien qu’il ne soit pas officiellement acheté par le club, le joueur Ukrainien peut déjà se considérer comme 100% Marseillais. La seule condition à l’option d’achat est que le club phocéen se maintienne en Ligue 1.

Le milieu offensif, qui devrait donc rester jusqu’en 2026, avait déclaré sa flamme au club et au style de jeu d’Igor Tudor. « J’ai vu tout de suite que l’équipe est forte, ambitieuse. Notre style de jeu me plaît, c’est aussi l’une des raisons de ma venue. On pratique un football dynamique, fait de pressing, le ballon voyage, l’équipe attaque en permanence » avait-il dit à La Provence.

Mais depuis quelques mois, l’Ukrainien inquiète sur le terrain. Son ancien coéquipier, Andrea Masiello est venu défendre le milieu de terrain dans les colonnes de l’Equipe :

« Au départ, il a eu un peu de mal parce qu’il ne parlait pas l’italien. Mais on l’a vite impliqué dans la vie du vestiaire via les anglophones. Ruslan est l’un des meilleurs joueurs que l’on ait connus à l’Atalanta, et comme pour Ilicic ou Papu Gomez, autres profils très supérieurs techniquement, le “Mister” Gasperini (Gian Piero, le coach) lui a demandé beaucoup de sacrifices. Grâce à cette expérience, il a un bagage important en matière de travail, d’efforts, de capacité à s’adapter à différentes situations en cours de match. Il a déjà emmagasiné tout cela. Avec Tudor, ce sera forcément plus simple, vous verrez. » Andrea Masiello— Source: L’équipe (13/05/23)

Il va monter en progression

« Je sens qu’il va monter en progression. Pour un faux n°10, c’est un joueur qui montre de la vitesse et de la puissance. Il vient au contact, il est bien présent dans le milieu de terrain, la projection est assez rapide. Maintenant, c’est vrai qu’il n’a pas montré toutes ses qualités. Mais ce qu’on a pu voir avant, dans tous les clubs où il est passé, il n’y a que des bons renseignements, donc c’est un joueur qui va monter en progression. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/02/23)

