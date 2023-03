OM : « Malinovskyi n’a pas encore montré toutes ses qualités »

Ruslan Malinovskyi est arrivé en prêt cet hiver. Auteur de belles prestations, il doit encore s’adapter à la Ligue 1 mais montre sa puissance. Jean-Charles de Bono pense qu’il va encore progresser et lui fais confiance.

Il n’y a que des bons renseignements sur lui

Arrivé cet hiver, Ruslan Malinovskyi est prêté avec option d’achat par l’Atalanta Bergame. Bien qu’il ne soit pas officiellement acheté par le club, le joueur Ukrainien peut déjà se considérer comme 100% Marseillais. La seule condition à l’option d’achat est que le club phocéen se maintienne en Ligue 1. Chose faite, puisqu’il reste 11 journées de championnat et l’OM a 35 points d’avance sur le premier relégable.

Avec des prestations globalement bonnes et prometteuses, les dirigeants Marseillais le considèrent comme un gros renfort pour les saisons à venir, à un prix très correct (10 millions et 3 de bonus). Il est d’ailleurs le seul des trois nouvelles recrues hivernales à jouer autant, puisqu’il a joué tous les matches depuis son arrivée, soit en tant que titulaire, soit en tant que remplaçant.

Le milieu offensif, qui devrait donc rester jusqu’en 2026, avait déclaré sa flamme au club et au style de jeu d’Igor Tudor. « J’ai vu tout de suite que l’équipe est forte, ambitieuse. Notre style de jeu me plaît, c’est aussi l’une des raisons de ma venue. On pratique un football dynamique, fait de pressing, le ballon voyage, l’équipe attaque en permanence » avait-il dit à La Provence.

Il va monter en progression

« Je sens qu’il va monter en progression. Pour un faux n°10, c’est un joueur qui montre de la vitesse et de la puissance. Il vient au contact, il est bien présent dans le milieu de terrain, la projection est assez rapide. Maintenant, c’est vrai qu’il n’a pas montré toutes ses qualités. Mais ce qu’on a pu voir avant, dans tous les clubs où il est passé, il n’y a que des bons renseignements, donc c’est un joueur qui va monter en progression. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/02/23)

