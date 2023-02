OM : Mamadou Niang a une grosse inquiétude pour le match face à Paris !

L’Olympique de Marseille va affronter pour la deuxième fois le PSG au Vélodrome pour ce mois de février… Même si le premier a été remporté, Mamadou Niang est inquiet pour cette seconde rencontre !

L’OM reçoit ce dimanche le PSG pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les hommes de Galtier ne sont pas au meilleur de leur forme et sont même amoindris avec l’absence de Neymar et le probable forfait d’Hakimi et Nuno Mendes, deux armes offensives de taille.

Avec Kylian Mbappé, ce sera un match totalement différent

Cependant, par rapport au match de Coupe de France du début de mois de février, un facteur change : la présence de Kylian Mbappé. La star parisienne devrait bien être disponible et c’est ce qui change tout le match d’après Mamadou Niang.

« Les meilleurs souvenirs, ce sont les victoires, obligatoirement. À domicile ou Parc des Princes, ça reste de bons souvenirs. À mon époque, on connaissait souvent un dénouement positif. Je n’ai connu que deux défaites face à Paris lors de mon passage à l’OM, mais c’était sur des matchs décisifs, comme la finale de Coupe de France en 2006. Deux victoires m’ont particulièrement marquées, la victoire 3-1 au Parc, le 10 septembre 2006, avec Franck Ribéry, Samir Nasri, Mickaël Pagis… Et la deuxième : le succès 3-0 là-bas en 2010 avec Didier Deschamps. On avait vraiment montré qu’on était supérieurs au PSG cette saison-là. On avait un très bon groupe, on s’entendait très bien et on était au-dessus collectivement. C’est ce qui nous permettait d’avoir les résultats qu’on avait à l’époque. Déjà, il faut qu’ils entrent dans le match avec le même état d’esprit. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris. Monaco l’a aussi montré la semaine suivante en étant capable de jouer. Marseille doit s’en inspirer. C’est vrai qu’avec Kylian Mbappé, ce sera un match totalement différent, où il va falloir laisser moins d’espace dans le dos de la défense et presser un peu moins haut. Mais Marseille aura toutes ses chances, car c’est une équipe qui a du coeur, qui se donne à fond et qui joue » Mamadou Niang – Source : LFP (21/02/23)