OM PSG – Riolo : « Un truc comme ça ? ça me rend dingue ! JAMAIS ça n’arriverai à Marseille… « 

Dans un interview accordé à la Chaine Youtube de Zack Nani, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué la mentalité de Messi et Neymar qui ne saluent pas les supporters parisiens depuis qu’ils ont été sifflés par ces derniers…

A quelques jours du match OM PSG, Le journaliste de RMC Sport, s’en ai pris vivement au comportement de Neymar et Messi vis a vis des supporters parisiens. Ces derniers ne salent plus le public à la fin des match depuis qu’ils ont été sifflés par ces derniers. Selon lui, les supporters marseillais n’accepteraient jamais un tel comportement…

« Si tu es supporter du PSG aujourd’hui, tu ne peux pas accepter que des joueurs, comme Neymar ou Messi, ne saluent pas le public(…) (…) Le temps que ça demande d’être supporter d’un club, l’organisation, oh put… je suis pas une mer… viens me saluer, je vaux quelque chose je participe à la vie de mon club, toi qu’en tu ne sera plus là nous on sera encore là, nous on a vu les pires heures de ce club dans les années 2000. Contre Sochaux on a failli crever un soir on a failli descendre en Ligue 2. Et toi tu viens faire la vedette international et tu ne viens même pas saluer le public ??? Que les gens acceptent ça me rend dingue. Le supporter qui dit cela ne me touche pas, mais t’es rien, tu n’es pas un supporter tu ne vaux rien… Il n’y a pas un Ultra à Marseille ou un membre des Winners, mais à Marseille, jamais, jamais on aurait accepté un truc pareil… » Daniel Riolo – Source : Youtube @ZackNani