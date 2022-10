OM : Mamadou Niang dévoile les raisons du haut niveau de ces deux joueurs !

Au micro de RMC, Daniel Riolo et Mamadou Niang ont rendu hommage à Mattéo Guendouzi et Amine Harit pour leur beau match au Sporting ce mercredi.

Après un match aller de haute qualité, l’Olympique de Marseille a confirmé à Lisbonne en enchaînant avec une deuxième victoire en Ligue des Champions. Un bon résultat qui leur permet de croire encore plus à une qualification en huitièmes de finale.

Les choix c’est le plus important dans une carrière — Niang

Mamadou Niang et Daniel Riolo ont débriefé la rencontre sur RMC. L’ancien joueur et le journaliste ont mis deux Marseillais en avant : Mattéo Guendouzi et Amine Harit. L’ex attaquant de l’OM explique les raisons de ce bon niveau affiché.

« Guendouzi et Harit? Je suis totalement d’accord avec Daniel. Ce qui construit une carrière, il y a plein de paramètres… Et surtout les choix que tu fais dans la carrière. Aujourd’hui Guendouzi a fait le bon choix de revenir en Ligue 1 et s’inscrire dans la durée avec un club avec lequel il se reconnait. Aujourd’hui, on peut voir ses performances. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup grandi. Et ça lui a aussi permis d’atteindre l’Equipe de France. Je pense qu’Harit a fait le même choix. Il est venu l’an dernier, ça a été compliqué pour lui mais en fin de saison, on a pu voir qu’il se sentait mieux. Il a décidé de revenir parce qu’il sentait qu’il pouvait faire beaucoup avec l’OM. Son début de saison lui donne raison. Je dis ça à beaucoup de jeunes joueurs qui me demandent des conseils. Je leur dis, les choix c’est le plus important. Il faut bien réfléchir avant de faire des choix et après les assumer. Les qualités ne suffisent pas. » Mamadou Niang – Source : After Foot sur RMC (12/10/22)

🎙 D. Riolo : « Ils auraient pu se perdre au vu de ce qu’on voyait d’eux quand ils étaient gamins. À l’OM, ils sont en train d’exploser. » Daniel Riolo et @mamadniang11 soulignent les très bonnes performances de Guendouzi et Harit, qui récompensent « leur bon choix de carrière. » pic.twitter.com/O8xvptbjpd — After Foot RMC (@AfterRMC) October 12, 2022

Guendouzi et Harit sont en train d’exploser à l’OM – Riolo

« Après francfort, on était abattu car on avait l’impression que l’OM n’avait pas le caractère pour cette Ligue des Champions. Face au Sporting, ce n’est pas flamboyant mais l’OM a montré du caractère, du calme… Le Sporting a complétement pété les plombs, ce soir le Sporting ne gérait rien du tout. Is ont vrillé et l’OM les a poussé. En Coupe d’Europe c’est très important d’afficher ce genre de visage. C’est vraiment jouable maintenant. La carrière d’un joueur dépend de plein d’autres choses que les qualités naturelles. Ce qui la fait, c’est ta tête, ton mental, ton intelligence, les bons choix, un entraîneur… Guendouzi et Harit auraient très bien pu se perdre au vu de ce qu’on a vu d’eux au début de leur carrière. Mais aujourd’hui, ils sont en train d’exploser à l’OM. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport