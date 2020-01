OM : « Mandanda, acteur majeur de cette qualification… »

L’OM s’est imposé 3-1 mercredi soir en 8e de finale de Coupe de France face à Strasbourg. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda…

L’OM avait le match en main après le superbe but en solo de Bouna Sarr et le penalty transformé par Payet suite à une main de Carole. Malgré cet avantage de 2 buts à la mi-temps, les marseillais, dont Rongier, ont raté l’occasion de tuer le match en début de seconde période. Mandanda a été décisif mais Strasbourg est revenu dans le match et Marseille s’est fait peur jusqu’au bout et le but de Kamara dans les arrêts de jeu. Le capitaine marseillais a encore sauver les meubles et permis à son équipe de rester en vie lors de la domination des visiteurs…

A lire : OM – STRASBOURG (3-1) // LES NOTES DE FCM : MANDANDA, AMAVI ET KAMARA EN PATRONS, SARR DO BRAZIL…

La note de Steve Mandanda

7.5/10

Son appréciation