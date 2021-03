OM : Mandanda affirme encore plus son statut de légende…

Il est le joueur le plus capé de l’Olympique de Marseille avec 573 matchs… Steve Mandanda entre dorénavant dans la légende de la Ligue 1 après cette rencontre face au Stade Rennais !

L’Olympique de Marseille s’est offert trois points sur sa pelouse face au Stade Rennais ce mercredi soir. Une grosse victoire qui a permis aux Marseillais de recoller à ses concurrents pour la 5e place, synonyme de Ligue Europa.

450e MATCH de Mandanda en Ligue 1 !

Ce match a été l’occasion pour Jorge Sampaoli de faire ses débuts (réussis) en Ligue 1. Un joueur de son effectif en revanche, est bien loin de sa première rencontre. En effet, Steve Mandanda a disputé ce mercredi soir son 450e match de Ligue 1.

Déjà le joueur le plus capé de l’Olympique de Marseille toutes compétitions confondues (573 matchs) il entre dans le top 10 des joueurs ayant disputés le plus de matchs en Ligue 1 de l’histoire. A 36 ans, le gardien de l’OM ente encore plus dans la légende du football français pas sa longévité.