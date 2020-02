OM : Mandanda, au même niveau que Courtois et Oblak sur cette stat !

Infranchissable depuis le début de l’année 2020, Steve Mandanda compte 11 clean sheet depuis le début de la saison… Une stat qu’il partage avec deux grands gardiens européens : Jan Oblak et Thibaut Courtois.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Toulouse en Ligue 1. Un nouveau match sans encaisser de buts pour Steve Mandanda qui est infranchissable depuis le début de l’année 2020. Le Capitaine de l’OM, très en forme cette saison, a sauvé les siens à plusieurs reprises.

A LIRE AUSSI : OM : Payet, meilleur français du TOP 5 dans ce domaine offensif… Gignac en second !

Très précieux pour son effectif, il a notamment été félicité par son coach et Maxime Lopez en zone mixte. S’il aide son équipe à gagner les matchs ou du moins à ne pas les perdre, il fait parti de l’élite dans le domaine des clean sheet. En effet, comme publié sur L’Equipe, Mandanda en est à 11 matchs sans encaisser de but : le même résultat que Courtois et Oblak.

Nombre de matchs sans encaisser de but

1- Steve Mandanda (OM) : 11 matchs

– Jan Oblak (Atlético) : 11 matchs

– Thibaut Courtois (Real Madrid) : 11 matchs

4- David Soria (Getafe) : 10 matchs

– Keylor Navas (PSG) : 10 matchs

– Predrag Rajkovic (Reims) : 10 matchs.

* En championnat en 2019-2020; stat publiée par L’Equipe