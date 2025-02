OM : Mandanda, Benacer, De Zerbi… la conf de Gouiri résumée en 5 points !

Amine Gouiri a exprimé son enthousiasme de rejoindre l’OM, soulignant la magie du Vélodrome et son désir de progresser sous la direction de Roberto De Zerbi. Lors de sa conférence de presse, il a également réagi à l’éventuelle arrivée d’Ismaël Bennacer, déclarant être ravi de l’accueillir au sein de l’équipe. Voici le résumé en 5 points :

La magie du Vélodrome

Ambiance du Vélodrome : Amine Gouiri a exprimé son émerveillement face à l’atmosphère unique du Vélodrome, notamment lors de l’Olympico. « C’est la magie du Vélodrome, tu peux renverser le match à n’importe quel moment. »

Relation avec Steve Mandanda : L’attaquant a mentionné l’influence de Steve Mandanda, qui lui a parlé en bien de l’OM. « Il m’a beaucoup parlé en bien de l’OM. »

🎙️ »L’arrivée de Bennacer ? Vous me l’apprenez »#Gouiri : « C’est très particulier, j’ai connu le Vélodrome comme adversaire, là en tant que joueur de l’OM, surtout lors d’un Olympico. Le match a montré l’ambiance du Vélodrome. (…) C’était la folie, les supporters étaient… pic.twitter.com/jr47ryaDz4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2025



Arrivée probable d’Ismaël Bennacer : Amine Gouiri a réagi à l’éventuelle arrivée de son compatriote Ismaël Bennacer, en provenance du Milan AC. « Vous me l’apprenez. Il reste quelques heures non ? On verra ce qu’il va se passer, mais on serait ravi de l’accueillir. »

Adaptation à son rôle offensif : Gouiri a précisé ses qualités en attaque, soulignant son instinct dans les derniers mètres et sa polyvalence. « Je peux jouer sur tout le front de l’attaque. »

🎙️ »Tout est réuni pour gommer ça »#Gouiri : « De Zerbi ? Ça a beaucoup pesé, j’ai parlé avec lui. je lui suivais quand il était à Brighton, il me connaissait depuis Nice. Je me vois dans ce qu’il demande, mes qualité correspondent parfaitement. Mon manque régularité ? C’est le… pic.twitter.com/lBaA56v1BS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2025

Progresser sous De Zerbi : Le nouveau joueur de l’OM a souligné que le club représente une opportunité idéale pour progresser. « C’est le club parfait pour progresser, avec le staff et le coach. »