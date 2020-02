OM – Mandanda : « Ce n’est pas normal… j’espère que cela ne se reproduira plus! »

Les supporters marseillais ont été refoulés du stade alors qu’ils devaient accéder à leur parcage. Attendus par des stéphanois, ces derniers ont été gazés par les CRS avant de regagner leurs bus direction Marseille. Mandanda n’a pas apprécié…

Interrogé en zone mixte après la victoire de l’OM face à l’ASSE, Steve Mandanda a surtout pensé aux supporters marseillais privés de stade alors qu’ils avaient fait le déplacement…

On dédie cette victoire à nos supporters – Mandanda

« Sur le plan comptable, c’est une bonne soirée. C’était important de gagner, on a été solides, réalistes, mais il y a un petit point noir avec nos supporters. Ils font le déplacement, ils sont là… Je ne connais pas les circonstances exactes, mais ils méritent plus de respect et de participer à ce match. Ce n’est pas normal que cela se passe comme ça. Cela aurait dû être réglé d’une autre façon. On leur dédie cette victoire. Sincèrement, j’espère que cela ne se reproduira plus ». Steve Mandanda – Source: Zone Mixte