OM : Mandanda, c’est sa compétition !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 au Stade Vélodrome lors du match aller face au FC Bâle comptant pour les huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda, titulaire lors de ce match à Marseille.

L’Olympique de Marseille devait se relancer après la défaite face à Monaco. Jorge Sampaoli devrait proposer du jeu à domicile et cela a été fait avec Kolasinac dans le couloir gauche, Milik en pointe, Payet assez libre et Gerson. L’OM a retrouvé du mouvement, sa capacité à sortir le ballon et surtout à se procurer des occasions. Par contre, les marseillais ont toujours ce probléme d’inefficacité et ont vendangé un grand nombre d’occasions. Under a trouvé le poteau, Milik a perdu un duel avec le gardien, Guendouzi et Rongier n’ont pas assuré leur frappe. Il a fallu attendre une faute sur Guendouzi suite à un corner pour que Milik marque parfaitement sur penalty. En seconde période, ce dernier aurait dû plus rapidement doubler le score, il trouvera le poteau, avant de profiter d’un rush de Rongier et d’une frappe sur le gardien pour conclure l’action. Gerson, Payet, Guendouzi ont eu l’occasion de marquer. Et finalement c’est Bâle qui, à la surprise générale, va marquer un but en contre. Une victoire 2-1 frustrante…

Titularisé dans les buts, Mandanda n’a pas été beaucoup sollicité, mais il a fait le job…

La note de : 6.5/10

Son appréciation FCM

Mandanda, c’est sa compétition !

Doublure de Pau Lopez en Ligue 1, le portier est maintenant clairement l’homme de la Conférence League. Il n’a pas eu grand chose à faire face au FC Bâle ce jeudi. L’OM a nettement dominé la rencontre et les Suisses ont eu du mal à se rapprocher de ses buts. Il a quand même été attentif sur une frappe juste avant la mi-temps. Il encaisse ce but d’Exposito, abandonné par sa défense et par l’arbitre de touche, mais rattrape une mésentente avec Rongier qui aurait pu être un but gag. Toujours solide quand il joue…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 De nouveau titularisé dans le but marseillais, comme souvent en coupes, le capitaine marseillais n’a pas été débordé de travail mais il a su rester vigilant notamment sur cette frappe de Ndoye (45e+2) où il se couche vite au sol. Battu par Esposito (79e), laissé seul, il a été déterminant pour éviter l’accident sortant in extremis une tête en retrait mal évaluée de Rongier (85e). Maxifoot 6/10 Choisi pour garder la cage de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence, le gardien a été peu inquiété sur l’ensemble de cette rencontre. A l’exception d’un tir non cadré de Ndoye à bout portant, le capitaine phocéen a été tranquille en première période, mais a été tout de même attentif sur une frappe lointaine de Ndoye avant la pause. Lors du second acte, il n’a pas été décisif en s’inclinant devant Esposito, mais a bien sauvé une remise de la tête de Rongier sur sa ligne. 90Min 6/10 Steve Mandanda n’a pas eu beaucoup de travail à faire. Heureusement le portier tricolore a été vigilant sur la dernière action en première période. Une frappe soudaine de Ndoye à l’entrée de surface. Sur le but d’Esposito, il est fusillé à bout portant. Sa vitesse lui a permis d’empêcher la tête en retrait de Rongier de filer au fond.

