OM : Réelle concurrence avec Mandanda ?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face au FC Metz (0-0) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda, titulaire (presque surprise) lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à confirmer sa victoire face à Clermont lors de la précédente journée de Ligue 1. Sans Kamara suspendu, Sampaoli n’a pas aligné Rongier (blessé?) et a relancé Mandanda et Luis Henrique. L’OM a proposé une première mi-temps insipide, sans mouvement et c’est même Metz qui s’est offert les plus belles occasions en contre. La seconde période n’a pas été incroyable, même à 11 contre 10. Les marseillais ont accéléré en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, sans succès. Aligné dans le onze, Steve Mandanda peut remercier ses poteaux qui l’ont sauvé à deux reprises sur des frappes de Delaine, il a par contre été décisif avec 3 parades.

La note de Steve Mandanda : 6/10

Son appréciation

Réelle concurrence avec Mandanda ?

Cela faisait plus de deux mois que l’on ne l’avait pas vu titulaire avec l’OM, Steve Mandanda avait une chance de se montrer ce dimanche. Si sa première relance au pied est allé directement sur un messin, la suite a été bien plus convaincante. Il effectue trois parades décisives après le premier quart d’heure et deux coup sur coup à l’heure de jeu. Il peut remercier les poteaux qui l’ont sauvé sur deux frappes de Delaine, même s’il effleure la première, il est mal placé sur la seconde. Sinon on a clairement vu le portier se positionner haut sur le terrain afin de pouvoir participer au jeu et/ou anticiper un ballon en profondeur. Il s’adapte au jeu prôné par Sampaoli et reste efficace. Difficile pour autant de croire à une réelle concurrence avec Pau Lopez…

Les notes des médias