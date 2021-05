OM : « Mandanda envoie un message clair à Deschamps avant l’Euro ! »

L’OM s’est incliné 1-0 face à l’ASSE ce dimanche à ‘occasion de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda sur cette rencontre.

Incapable de faire le jeu et de se sortir du pressing stéphanois, l’OM n’a pas été dangereux en première mi-temps face à l’ASSE. Sampaoli avait tenté de positionner Balerdi côté gauche pour couvrir les montées de Luis Henrique, un choix perdant. L’OM s’incline sur le score de 1-0 en encaissant un but évitable suite à un raté de Balerdi. Le score aurait pu être bien plus lourd sans un Mandanda décisif. Le portier marseillais a notamment sorti une frappe de Khazri (18e), puis sur une bonne sortie devant le Tunisien (19e) mais aussi Bouanga plus tard et a été solide face à Hamouma (83e).

A lire : ASSE – OM (1-0) // LES NOTES DE FCM : LE TRIO MILIK, THAUVIN PAYET DÉCEVANT…HENRIQUE PERCUTANT, MANDANDA EN SAUVEUR

La note de S.Mandanda : 7/10

Son appréciation