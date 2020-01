OM : Mandanda, félicité par sa doublure !

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Trélissac, Yohann Pelé a tenu à féliciter Steve Mandanda pour son bon début de saison.

Si un homme a réussi son début de saison, c’est bien Steve Mandanada. De retour de la trêve estival plus affuté que jamais, l’international français a retrouvé son niveau d’antan…

c’est fort ce QUE MANDANDA fait aujourd’hui — PELÉ

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre en Coupe de France face à Trélissac, Yohann Pelé est revenu sur la transformation de Steve Mandanda depuis la saison dernière. Il s’est dit très fier de son coéquipier.

« La saison dernière était difficile pour tout le monde, pas que pour lui. C’est un effet de groupe, tout le monde est un peu noyé dedans et c’est difficile d’en sortir. C’est plus mentalement peut-être que ça a été difficile. Mais c’est fort ce qu’il fait aujourd’hui, surtout d’avoir eu cette remise en question personnelle pour revenir au meilleur niveau, c’est beau ce qu’il a fait, c’est grand. Ça me fait plaisir pour lui parce qu’on s’entend bien. On travaille tous les jours ensemble, donc je suis satisfait aussi de sa réussite »

Yohan Pelé – Source : Conférence de presse