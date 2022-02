OM : Mandanda, le joker de luxe répond (encore) présent !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Qarabag lors du match retour des barrages de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda, titulaire et capitaine lors de ce match en Azerbaïdjan.

L’Olympique de Marseille a montré une autre facette face à Qarabag. Avec deux buts d’avance au coup d’envoi, Jorge Sampaoli avait décidé de ne pas aligner Milik pour titulariser deux attaquants rapides Bakambu et Dieng et tenter de profiter des espaces. C’est finalement Gueye qui a ouvert le score d’une belle frappe croisée, bien servi par Payet. Mais les marseillais ont ensuite laissé l’initiative à Qarabag qui a bousculé la défense marseillaise. Les centraux ont été solides, et le coach Gurbanov très fair play en demandant à son joueur Ibrahima Wadji de dire à l’arbitre, qui n’avait rien vu, qu’il avait égalisé de la main. L’OM a ensuite résisté sans être très à l’aise dans ses sorties de balle et manquant de maitrise. C’est finalement Guendouzi qui s’est offert le but du break sur la première action collective de la seconde période. Le match et la qualification en poche, les remplaçants sont entrés en jeu et Under a parfaitement servi Konrad en profondeur, l’international américain s’est offert son premier but. 0-3, le score est flatteur mais il souligne une efficacité offensive qui a souvent fuit les marseillais cette saison.

De nouveau titulaire dans cette compétition après un match aller réussi, Steve Mandanda a été solide et rassurant.

La note de Steve Mandanda : 6.5/10

Son appréciation FCM

Mandanda, le joker de luxe répond présent !

Il a perdu au profit d’un Pau Lopez performant, mais il a clairement saisi sa chance dans cette compétition. Auteur d’un bon match aller, Mandanda a confirmé son bon niveau. Le portier a été propre dans ses interventions, présent sur les ballons aériens et seulement battu sur un but refusé pour une main évidente. Il a réalisé plusieurs parades en seconde mi-temps et a une seule fois relâché un ballon qui lui est retombé sur la tête. Le capitaine marseillais a plutôt été à l’aise dans son jeu au pied. L’OM jouera donc le prochain tour et Steve Mandanda devrait y participer…

Les notes des médias

Foot Mercato 6.5/10 Le capitaine des Phocéens a vécu un début de rencontre très tranquille. Sérieux dans les airs (8e, 24e), il a rassuré les siens dès les premiers instants en se rendant auteur d’une très belle sortie dans les pieds de Wadji (8e). Battu sur la tête (de la main) de Wadji, très logiquement refusée (34e), le portier marseillais a malgré tout été averti d’un carton jaune, furieux de la non réaction de l’arbitre sur ce but. Impeccable pour repousser le coup franc puissant de Bayramov (44e), il est également présent pour éloigner le danger sur un nouveau centre fuyant de Qarabağ (55e). Inspiré pour détourner la frappe croisée de Sheydaev (71e) puis la tête de ce dernier (76e), le numéro 30 de l’OM a tout bien fait. Un match appliqué pour le joker de luxe de Jorge Sampaoli dans les buts marseillais. Maxifoot 7/10 Très bon à l’aller, le gardien marseillais a une nouvelle fois été dans un bon soir. Même s’il a eu tendance à abuser des sorties loin de son but dans la première demi-heure, il a été impeccable sur sa ligne avec un bel arrêt devant Bayramov avant la pause puis un autre face à Sheydaev en seconde période. Au niveau. 90Min 7 /10 Steve Mandanda a sorti plusieurs ballons chauds dans la surface de l’OM. L’international Français s’est interposé face à Wadji et Lozobic sur coup-franc direct. De nouvelles parades salvatrices comme à l’aller. Son rôle de capitaine a permis à Marseille d’éviter son but de la main.

