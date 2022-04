OM : Mandanda/Lopez, l’une des réussites de Sampaoli ?

A l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille diffusée en direct jeudi soir sur la chaîne YouTube et Twitch de Football Club de Marseille, l’équipe de FCM et ses invités ont débriefé le match de dimanche qui opposait l’OM et Montpellier (2-0). Lors du gros débat sur la gestion de l’effectif de Sampaoli, il était question de la décision du coach de titulariser Steve Mandanda au profit de Pau Lopez pourtant habitué à être titulaire en Ligue 1 cette saison.

La gestion de Steve Mandanda et Pau Lopez de Jorge Sampaoli a souvent été décrié par les spécialistes et les supporters. De nombreuses questions lui ont été posé à ce sujet lors des conférences de presse vis à vis de ces deux gardiens. Lopez est censé jouer la Ligue 1 (26 apparitions/1 passe décisive), il a également joué la quasi totalité de la phase de groupe de C3 tandis que Mandanda est récemment chargé de la Ligue Europa Conférence disputant ainsi tous les matchs (5 matchs en championnat/5 matchs de C4).

La décision de titulariser Steve a été prise de ma responsabilité pour lui donner du temps de jeu en vue notamment du match de jeudi. Pau Lopez n’est pas blessé. Source Conférence de presse après OM-MHSC (10/04/2022)

Steve Mandanda et Pau Lopez ont un niveau semblable – Yassine Youssfi

L’équipe de FCM a retenu lors de l’émission Débat Foot Marseille la déclaration de Sampaoli après le match pour lancer le débat à propos des deux gardiens de l’OM, les deux invités Yassine Youssfi et Thierry Audibert ont tenté de décortiquer cette phrase tout en donnant leur avis sur la gestion des deux portiers.

Steve Mandanda et Pau Lopez ont un niveau semblable, je pense néanmoins qu’ils ont des caractéristiques différentes. ça ne me choque pas que l’on mette l’un ou l’autre, tant que la situation est claire, ça me va. C’est bien que Sampaoli ait parlé pour éviter une polémique sachant que Pau Lopez sortait d’une bourde lors du dernier match à Saint-Etienne. – Yassine Youssfi – invité FCM – Source Emission Débat Foot Marseille (11/04/22)

Une alternance Mandanda/Lopez bien gérée ?

Si l’OM est entrain de réaliser une bonne saison, c’est en partie grâce à ses deux gardiens, Steve Mandanda et Pau Lopez qui ont partagé la cage olympienne tout au long de l’exercice encore en cours. L’arrivée de Pau Lopez l’été dernier a fait couler beaucoup d’encre, les spécialistes se demandaient alors quel serait l’avenir de Steve Mandanda, joueur de l’OM ayant le plus de matches dans l’histoire du club, une véritable légende olympienne. Les supporters étaient aussi rentrés dans le débat puisque Pau Lopez, arrivé blessé a du laisser sa place à son coéquipier qui a été plutôt bon lors des premiers matchs de la saison. Jorge Sampaoli a pris la décision après que le gardien espagnol soit rétabli de son épaule, de sortir Mandanda de la cage marseillaise, un choix qui n’a pas du tout plu aux supporters portant dans leur cœur celui qu’il surnomme « El Fenomeno. » Les premières performances peu convaincantes de Lopez ont donné raison aux supporters mais depuis l’alternance semble être mieux gérée par le staff, le portier espagnol s’est bien intégré et a enchainé les bonnes performances depuis des mois maintenant.

Interrogé à ce sujet, Thierry Audibert loue le travail de Sampaoli concernant la gestion des deux gardiens, qui n’était pas très bien compris par tous au départ.

On a reproché à Sampaoli d’avoir été ambigu quand il avait dit qu’il n’y avait pas de numéro un alors qu’il titularisait Pau Lopez à tous les matchs. On lui a aussi reproché d’avoir en quelques sortes manipulé l’opinion pour au final faire ce que lui voulait, dans sa tête, Lopez était le titulaire. Mais il faut reconnaître que Sampaoli a été intelligent et juste sur ce coup là même si c’est grâce à Mandanda qui a su être bon quand le coach faisait appel à lui. La titularisation de Mandanda contre Montpellier a sans doute pu lui permettre de prendre ses repères en vue du match de jeudi face au PAOK Salonique, même si avec toute l’expérience et le nombre de matchs qu’il a derrière lui, les repères il les a déjà. Thierry Audibert, invité FCM – Source : Emission Débat Foot Marseille (11/04/22)

