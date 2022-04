OM: Payet pique le PSG et lance le classico

Dimanche soir, l’OM affrontera le PSG pour un classico qui une nouvelle fois devrait sentir la poudre. Après un match aller qui s’est terminé sur un score nul et vierge, les deux équipes auront à cœur de proposer du jeu et marquer le plus possible. Pour Dimitri Payet, l’OM a plus de certitudes que les parisiens sur ce point là.

À 7 journées de la fin du championnat Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique de Marseille est parfaitement placé avec une deuxième place au classement et une avance de trois points sur son poursuivant Rennes et sept sur Strasbourg, 4ème. Une petite marge plus que bienvenue pour les olympiens avant un calendrier dans les prochaines semaines absolument dantesque. Déplacement à Paris, réception de Nantes, de l’Olympique Lyonnais et déplacement à Reims. Sans oublier que ces matchs de championnat pourraient être parsemés par une demi-finale voir une finale de Conference League si les phocéens se qualifient demain au PAOK.

À lire également : Cette recrue lâche : « l’OM, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue ! »

Un programme en championnat pour le moins intense qui commence ce dimanche avec le classico au Parc des Princes. Un match qui s’annonce bouillant entre le leader et son dauphin où les deux équipes auront des enjeux bien différents. Pour l’OM, il sera important de faire un résultat pour ne pas voir les équipes poursuivantes recoller au classement, pour les parisiens il s’agira de regagner le coeur de leur public en gagnant ce match afin de sauver une saison une nouvelle fois plus que médiocre. Une victoire qui passera sans doute par le jeu proposé et pour le n°10 de l’OM qui réalise une de ses plus belle saisons avec 13 buts et 12 passes décisives en 39 rencontres, son équipe a l’avantage sur les parisiens sur ce point :

« »Nous on joue de la même manière depuis le début de la saison. Eux, ils repartent de derrière oui. Mais ils n’ont pas de style de jeu vraiment défini. (…) Ils ont la possession parce qu’ils ont les joueurs pour, mais ils ne sont pas organisés comme nous. » Dimitri Payet – Source : Le Vestiaire sur RMC SPORT (12/02/2022)

Les marseillais formés à Paris plus que jamais déterminés ?

Pour réaliser un gros coup au Parc ce dimanche, l’Olympique de Marseille aura besoin d’une grosse performance de la part de ses joueurs cadres et cela implique directement des joueurs originaires de la région parisienne. Que ce soit pour Guendouzi ou Harit qui ont passé une voir plusieurs années au centre de formation du PSG ou Pape Gueye ou William Saliba, natif de Bondy, ce match aura une saveur particulière et ils seront à 100% pour ne pas manquer ce rendez-vous dimanche soir :

« C’est chez nous, là-bas. Pape vient du Blanc-Mesnil, Amine de Paris 19e… Ce sera un gros match. On sait que contre nous, ils seront très forts. Ce sont des bons matchs à jouer. » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC SPORT (12/04/2022)