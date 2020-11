OM – Mandanda : « Payet sait très bien ce qu’il a à faire, ou pas »

Le Marseillais Steve Mandanda, deuxième gardien des Bleus, devrait être titulaire dans le but face à la Finlande ce mercredi. Comme annoncé par le sélectionneur Didier Deschamps, il remplacera le capitaine Hugo Lloris. En conférence de presse il a aussi brièvement évoqué le cas Payet…

Face à la Finlande en match amical ce mercredi, Steve Mandanda remplacera Hugo Lloris dans le but. International depuis 2008, le Marseillais honorera sa 34e sélection avec l’équipe de France. C’est Didier Deschamps qui l’a confirmé en conférence de presse. Cela fera du joueur de l’OM le sixième gardien le plus capé en bleu, l’occasion pour lui de revenir sur son statut en équipe de France en conférence de presse. Ce dernier a aussi été interrogé sur Payet mais n’a pas voulu aborder ce thème…

je n’ai strictement aucun conseil à donner à Dimitri — Steve Mandanda

« Je n’ai pas de conseil à lui donner, et encore moins indirectement à travers vous. Dim’ est un joueur d’expérience, un joueur de qualité. Il sait très bien ce qu’il a à faire, ou pas. Là, aujourd’hui, devant vous, je n’ai strictement aucun conseil à donner à Dimitri. (…) C’est une réalité, aujourd’hui je suis le plus ancien, j’ai un rôle à jouer et ce rôle je l’assume et le tiens avec grand plaisir lorsqu’on me demande mon avis. C’est une fierté pour moi d’être encore là, je suis heureux de pouvoir continuer en bleu. »

Steve Mandanda – Source : Conférence de presse (10/09/2020)