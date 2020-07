OM : Mandanda revient sur les négociations salariales pendant le confinement…

« Il y a eu un accord trouvé avec l’UNFP (le syndicat des joueurs) sur une baisse de salaire ponctuelle, il n’y avait pas besoin d’aller plus loin. Nos discussions avec le président ou le coach resteront entre nous. On aime taper sur les joueurs de foot : on a la chance de faire un métier formidable, de gagner très généreusement notre vie, c’est vrai. Et dès qu’il s’agit d’argent, le sujet devient très souvent délicat, parce que la majorité des gens ne gagne pas ces sommes-là. On ne peut pas les empêcher d’avoir leur vision des choses, mais les joueurs ont fait un effort réel, je vous l’assure. Des baisses de salaires plus importantes encore ? C’est réglé maintenant, le gros de la crise est passé, enfin on l’espère. Il y a eu pas mal d’aides de la part de l’État, de la LFP (Ligue de football professionnel), les droits télé ont augmenté, aussi. Il n’y a pas d’autres discussions à l’heure actuelle. Si le Championnat ne reprend pas, il y aura d’autres échanges, certainement. » Steve Mandanda – Source : L’Équipe (23/07/2020)ll