OM : Mandanda, un plus dans le jeu long ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 à Limoge face à l’US Chauvigny en 16e de finale de Coupe de France. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son premier match de 2022. Pour ce 16e de finale de Coupe de France face à l’US Chauvigny, Jorge Sampaoli avait décidé d’aligner une équipe type malgré quelques absents (Konrad, Rongier, Dieng, Gueye). Les marseillais ont tout de suite pris le contrôle de la rencontre et se sont procuré des occasions. Si encore une fois, l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous, Milik a ouvert le score d’une superbe reprise acrobatique. Under a doublé la mise sur un service de Gerson, le brésilien a aussi offert le dernier but à Harit entré en jeu.

L’OM a globalement maitrisé son sujet, et a été appliqué jusqu’au bout. Le club de National 3 n’a pas vraiment eu l’occasion de mettre en danger les marseillais. De nouveau titulaire dans le buts, Steve Mandanda n’a pas eu grand chose à faire a part une sortie en première mi-temps. Il a fêté son 600e match en pro !

La note de Steve Mandanda : 6/10

Son appréciation FCM

Mandanda, un plus dans le jeu long ?

Un match assez tranquille pour l’ancien capitaine olympien. Mis à part une sortie aux poings en première mi-temps, le portier n’a eu que des arrêts simple à faire. Il a aussi montré sa capacité à se positionner haut entre ses deux défenseurs centraux comme le jeu de Sampaoli l’exige. Face à un bloc compact mais pas trop bas, son jeu long vers les ailiers a été précis et efficient. Une solution intéressante que Jorge Sampaoli a semble-t-il apprécié…

