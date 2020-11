OM : Maradona, message à McCourt et aux joueurs… Les banderoles du Vélodrome !

En conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas s’est plaint des messages des supporters Marseillais lors du dernier match de Ligue des Champions. Celui du jour ne devrait pas beaucoup lui plaire non plus…

Dans le Virage Nord, les MTP ont déployé un message assez clair « On se met à votre niveau : on ne fait plus rien. » Un peu d’humour auquel il est certain beaucoup de Marseillais adhérent actuellement, adhérents au groupe ou pas…

On se met à votre niveau : on ne fait plus rien ! pic.twitter.com/YwS2Lp6sin — MTP 1994 (@MTP_1994_) November 28, 2020

Du côté du Virage Sud, les Winners ont décoré leur partie du stade aux couleurs du plus grand joueur de l’histoire du foot mais n’ont pas oublié de glisser un petit message à McCourt. Traduction ? « Monsieur McCourt, réagissez avant que le peuple de Marseille le fasse ! »

🔰 Les Canaris sont les premiers à arriver sur la pelouse du stade Vélodrome sous un ciel nuageux avec un tifo hommage à Diego Maradona déployé dans le virage Sud. #FBSport #Ligue1 #FCNantes #OMFCN pic.twitter.com/HufKBrOeFM — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) November 28, 2020

Le tifo sur le loup, les chèvres… je n’ai pas trouvé ça trop sympa — Villas-Boas

« L’absence des supporters ce n’est pas naturel, c’est dur. Le tifo sur le loup, les chèvres… je n’ai pas trouvé ça trop sympa. Le loup ne laisse jamais sa meute et ils doivent être à coté de nous. Les tifos sont les loups aussi… Les supporters doivent être avec nous. Mais on doit faire mieux, on doit monter le niveau d’exigence. On sait que l’on n’était pas là, on est conscient de la situation. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (27/11/2020)