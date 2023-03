OM : Marc Libbra a particulièrement aimé ces deux joueurs marseillais !

L’ancien attaquant de l’OM, Marc Libbra, a salué la performance de deux marseillais après la victoire face à Reims (1-2).

L’OM a réalisé le match parfait

Marc Libbra, l’attaquant Marseillais de 1992 à 1996 et issu du centre de formation, a évoqué la victoire face à Reims pour la 28ème journée de Ligue 1, qui a permise à l’OM de conserver sa deuxième place au classement. Avec 7 points en moins que le PSG, ils n’ont que deux points de plus que Lens, troisième.

Avec sa victoire face à Angers (3-0), le club lensois a mis la pression aux Marseillais, qui jouaient encore en dernier ce week-end. Les joueurs d’Igor Tudor, notamment grâce à un Alexis Sanchez des grands soirs, ont su répondre présent. La meilleure défense à l’extérieur de Ligue 1 a encore prouvé, face à un club qui n’avait pas perdu depuis le 18 septembre face à Monaco.

L’équipe est plus à l’aise à l’extérieur

« L’OM aurait pu décrocher au classement en cas de défaite à Reims. Mais encore une fois, quand Lens et Monaco gagnent, il faut répondre présent. En plus, l’OM joue toujours dernier, donc ce n’est pas facile. L’équipe a été très offensive en première mi-temps et a réalisé le match parfait. En deuxième mi-temps, il y a eu des occasions de faire le break qui n’ont pas été concrétisées. Je pense que le point fort de l’OM, encore une fois, c’est Alexis Sanchez devant. Pau Lopez a aussi réalisé les arrêts décisifs à certains moments du match. Derrière, le retour de (Samuel) Gigot fait aussi du bien. Marseille prouve une fois de plus que l’équipe est plus à l’aise à l’extérieur qu’à la maison en Ligue 1. » Marc Libbra – Source : Europe 1 (20/03/23)

