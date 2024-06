OM : Marcelino, Gattuso, Gasset… il raconte sa saison avec les pros !

Thomas Da Costa a décidé de quitter l’OM, il y a connu sept entraîneurs différents en naviguant entre le groupe professionnel et la réserve de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 26 ans s’est confié au média Le Républicain.

Portrait : Thomas Da Costa, une saison de fada* https://t.co/hb63JpZR7v pic.twitter.com/aqD1vq3Wtx — Le Rép 91 (@LeRep91) June 6, 2024



Thomas Da Costa a raconté le changement de coach en reserve.« En décembre, on est derniers. Le club décide alors d’écarter l’entraîneur Fabrice (Vandeputte). J’étais dégoûté pour lui. Il était conscient de nos qualités, mais malheureusement, c’est le terrain qui parle. Après quelques semaines avec Miguel Alonso, c’est Jean-Pierre Papin qui prend le relais. Il a ramené de l’humain et son expérience de joueur. Au final, on termine troisièmes de notre groupe. Je ne pourrais pas t’expliquer ce qui a vraiment changé, mais le groupe a su être solidaire tout au long de l’année. C’est réellement le groupe qui a fait notre force. »

Marcelino était quelqu’un d’assez froid, pas proche de ses joueurs

Il a aussi évoqué les différents entraineurs de l’OM cette saison avec le groupe pro, de Marcelino, Gattuso, en passant pat Pancho Abardonado et Jean-Louis Gasset. « Marcelino était quelqu’un d’assez froid, pas proche de ses joueurs. Il travaillait la tactique et déléguait beaucoup à ses adjoints. Gattuso c’était différent. On était 40 à l’entraînement, on avait un rôle de sparring. C’était des courtes séances, mais c’était une heure à bloc. Pancho était un peu plus attentif à nous, car il connaissait un peu plus les joueurs de la réserve. Gasset ne faisait pas jouer les jeunes, la seule fois où on l’a eu, c’est lors d’une opposition en interne entre les pros et la réserve, résume le natif de Quincy-sous-Sénart qui a beaucoup appris au contact de l’effectif professionnel. C’est plus rapide et plus technique. C’est un ton au-dessus. Ce sont des machines. Ça ne râle pas et ça bosse. »

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso aurait reçu une proposition d’un club en Arabie Saoudite. C’est en tout cas ce que révèle le journaliste Italien Fabrizio Romano. Selon ce dernier, l’ex joueur du Milan AC aurait reçu une offre concrète de d’un club évoluant en Saudi Pro League. Il serait également dans la short List du Torino depuis son départ de l’OM en février dernier.

🚨🇸🇦 EXCL: Gennaro Gattuso has been approached by a Saudi Pro League club with formal proposal to follow. Gattuso, on Torino shortlist as potential new head coach since February but now also Saudi option on the table. pic.twitter.com/c6gC9IdEwn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024

