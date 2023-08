La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM après l’élimination du club marseille lors de troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Pana.

« Le football c’est aussi les détails et aujourd’hui tous les détails étaient contre nous. On a fait les bons changements, on a été supérieur sur l’ensemble du match. On ne mérite pas de sortir sur les deux rencontres.Je le répète mais vraiment le destin ne voulait pas que l’on passe.La dernière action n’a pas de logique. Analyser le contenu est très facile mais le résultat est injustifiable. (…) Si on joue des matchs comme ça, on va en gagner beaucoup.: « Mais on ne peut pas reprocher grand chose à nos joueurs qui ont tout donné pendant 120 minutes. Dans les stats, notre supériorité était évidente », a ainsi déclaré le coach espagnol en conférence de presse d’après match.