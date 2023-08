Metz – OM (2-2) : Marcelino ne digère pas !

La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Marcelino au micro de Prime Video après le match nul de l’OM 2-2 lors de la seconde journée de Ligue 1.

🎙️ Marcelino sur Prime video :

« C’est très difficile pour moi d’analyser ce match parce qu’on tenait la situation on était bien on pensait qu’on allait gagner mais à la fin on n’a pas tenu. L’adversaire est revenu dans ce match, mais pour moi le résultat n’est pas juste et on doit l’accepter. Il nous faut plus d’efficacité, on a frappé beaucoup au but, on a touché plusieurs fois les poteaux, on doit avoir un peu plus de chances sur ce genre de match. Mais on a montré qu’on était supérieur à l’adversaire et on méritait de gagner » a ainsi déclaré le caoch espagnol juste après la rencontre.