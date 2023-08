Longoria fixe le prix de Guendouzi ! Ça s’active pour un défenseur en Ligue 1 ! Le match vs Metz… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: Longoria fixe le prix de Guendouzi (et ça côte a visiblement baissé) ! Ça s’active pour un défenseur en Ligue 1 ! FC Metz – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Mercato OM : Longoria fixe le prix de Guendouzi (et ça côte a visiblement baissé) !

L’horizon de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille semble encore flou. Le milieu de terrain pourrait bien quitter Marseille avant la clôture du marché estival. La Lazio de Rome suit de près l’international français .

Matteo Guendouzi représente l’une des plus grande valeur marchande de l’effectif olympien. Il pourrait ainsi être amené à quitter l’OM d’ici la fin du mercato. C’est en tout cas ce que souhaite visiblement la direction olympienne. Son transfert permettrait ainsi de renflouer les caisses et de se renforcer dans d’autres secteurs de jeu. Si un départ se concrétise, l’OM pourrait engranger une somme non négligeable même si la cote du joueur a de toute évidence baissé depuis le début de l’année 2023. . Le nom de Guendouzi fait écho en Italie, notamment du côté de la Lazio de Rome qui vise à combler le vide laissé par le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite.

20 MILLIONS D’EUROS POUR GUENDOUZI ?

Selon Il Tempo, la Lazio maintient son intérêt pour Guendouzi en cas de départ de Basic ou Marcos Antonio. D’après les renseignements de La Repubblica, les dirigeants marseillais espèrent obtenir une somme avoisinant les 20 millions d’euros pour le vice-champion du monde.

Le quotidien italien évoque également une offre émise par Galatasaray, qui serait d’environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Français. Un montant qui pourrait grimper suite à la possible vente de Nicolò Zanilo à Aston Villa, évaluée par Fabrizio Romano à près de 30 millions d’euros. Une somme non négligeable qui pourrait fournir au club turc les ressources nécessaires pour accueillir Guendouzi.

Mercato OM : Ça s’active pour un défenseur en Ligue 1 ! L’Olympique de Marseille n’a pas terminé son mercato estival. Le club olympien pourrait recruter trois joueurs supplémentaires avant le 31 août mais souhaiterait également vendre pour quarante millions d’euros d’après l’Équipe. Pour cela, l’OM a quasiment finalisé le départ de Ruslan Malinovskyi vers le Genoa, ce qui va permettre de renflouer les caisses du club. Matteo Guendouzi est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille dès cet été. Un défenseur central serait également visé par un club de Ligue 1. Après avoir acté le départ de Ruslan Malinosvkyi en Italie au Genoa pour un prêt avec une option d’achat de 11 millions d’euros selon la Repubblica, l’OM a budgétisé pour ce mercato 40 millions d’euros de ventes. En instance de départ, Matteo Guendouzi pourrait venir compléter cette somme. Selon les informations de l‘Équipe, un défenseur central olympien intéresserait un club de Ligue 1.

Isaak Touré sur les tablettes de Lorient ?

Après un prêt convaincant du côté de l’AJ Auxerre, Isaak Touré a la cote dans le championnat de France. Aujourd’hui le quatrième choix de Marcelinoen charnière centrale à l’OM, le joueur de 20 ans pourrait atterrir à Lorient, qui devra convaincre l’état-major olympien.

Formé au Havre, Touré est arrivé dans la cité phocéenne en juin 2022. Le joueur et son clan ont déjà discuté avec les dirigeants bretons, et l’ancien joueur d’Auxerre est séduit par une aventure avec les Merlus. Cependant, l’OM privilégierait un transfert sec si l’intérêt se concrétise et n’envisage pas un prêt. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui Interrogé par FCM il y a quelques mois, Julien Benbouali, journaliste pour l’Yonne républicaine reconnaissait la différence de niveau entre les deux clubs, ce qui expliquerait aussi les performances d’Isaak Touré à Auxerre. »L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. »

FC Metz – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz ce vendredi à 21h à l’occasion du deuxième match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

