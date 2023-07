OM : « Marcelino ? Un top entraîneur ! »

L’Olympique de Marseille va disputer aujourd’hui son premier match sous les ordres de Marcelino, un amical face à Nîmes. Relativement méconnu en France, le technicien bénéficie d’une belle côte en Espagne…

À l’image de Dani Parejo, international espagnol et capitaine de Marcelino à Valence (2017-2019).

Dans une interview à L’Équipe, le milieu de terrain ne tarit pas d’éloges sur son ancien coach.

« Un authentique perfectionniste ! »

« C’est un authentique perfectionniste, il prépare minutieusement ses matches, il analyse très bien les adversaires et il a une façon de jouer très spécifique. Son système de jeu nous permet à nous, les joueurs, d’être le plus à l’aise possible. Au niveau de ses exigences sur la condition physique, il faut être très bien préparé et, à Marseille, ce sera d’autant plus le cas que la Ligue 1 est un peu plus physique que ne l’est la Liga. Par rapport à la préparation physique, Ismael (Fernandez, le préparateur physique de Marcelino depuis vingt ans) sera lui aussi attentif à ce changement d’environnement. D’après moi, c’est un top entraîneur. Pour sa manière de travailler, mais aussi pour la somme d’heures de travail qu’il accumule dans ce rôle de coach. Aussi pour le perfectionniste qu’il est et pour son implication afin que tout se passe bien et comme il le veut. Oui, pour moi, c’est vraiment un top. » Dani Parejo – Source : L’Équipe

« L’OM va bien défendre avec Marcelino »

« Marcelino ça fait 20 ans qu’il tourne en Epagne, il n’a eu que des succès, à Villareal aussi c’était monstrueux, il a fait des trucs de fou en Espagne. Il a gagné 4-0 un derby à San Mamés contre la Sociedad (avec Bilbao) par exemple, ce qui n’était pas arrivé depuis les années 50 ! Si tu n’as pas réussi à avoir Gallardo derrière c’est le top de ce que pouvait avoir l’OM. Mais Gallardo on ne pouvait pas savoir car il n’a jamais entrainé en Europe. Là tu sais ce que tu as, ça va être sérieux. Pour passer le tour de qualif en C1 très rapidement je suis plutôt rassuré car l’OM va bien défendre avec Marcelino. Avec l’équipe que tu as là le premier tour tu dois le passer, le second on verra le tirage. C’est la première fois hors d’Espagne mais cela faisait très longtemps qu’il y pensait. Il me l’avait dit, cela faisait 2,3 ans qu’il voulait s’essayer ailleurs. Aussi, à Marseille il va connaitre une grosse ferveur mais il en a eu : Saragosse, Valence c’est très solide comme pression. » FM Boudet – Source : Football Club de Marseille