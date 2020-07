OM : Marley Aké détaille ses objectifs pour la prochaine saison !

Marley Aké a prolongé son contrat de 2 ans il y a une semaine. Il est désormais lié avec le club olympien jusqu’en 2024. Une belle récompense pour le jeune attaquant en partie formé à Marseille. Aké compte neuf apparitions en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020. Il a été titularisé à une seule reprise en coupe de la Ligue.

Pour l’occasion le joueur a accordé une interview au média officiel du club. Marley Aké est revenu sur sa progression, la période du confinement et ses ambitions pour la saison prochaine…

J’ai beaucoup appris – Marley Aké

« J’ai progressé d’abord sur l’aspect physique, après tout au long de la saison sur l’aspect mental. J’ai beaucoup appris et j’espère que les prochaines années ça va continuer comme ça. Sur le confinement, tout d’abord je pensais qu’on aller reprendre, du coup je ne me suis pas arrêté. Tous les jours je faisais quelque chose, j’ai continué et travaillé. Ce qui a été le plus difficile c’est de voir les autres championnats reprendre mais avant ça aller très bien malgré la situation inhabituelle. Pour la saison prochaine, avant tout me faire une place dans l’effectif, être un membre à part entière. Ne plus être dans la place du jeune joueur qui arrive. Pour les jeunes qui vont intégrer le groupe pro, il ne faut pas se prendre la tête, ne pas se mettre de la pression. Les qualités vont ressortir de cette façon. Disputer un match de Ligue des Champions au Vélodrome ça fait rêver. Mais on est en juillet, il reste deux mois, il y a du temps pour bien se préparer ensuite nous verrons… » Marley Aké – Source : OM (07/07/2020)