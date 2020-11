OM : « Marseille vraie ville de foot » selon Leonardo… La réponse furieuse des Ultras parisiens !

Sur leur compte Twitter, le Collectif Ultras Paris a réagit à la déclaration de Leonardo, affirmant que Marseille est une vraie ville de football, à la différence de la capitale. Les supporters ont recadré le Brésilien.

Dans une interview donnée au PSG, Leonardo, directeur sportif des Parisiens a affirmé que Marseille était une vraie ville de foot, à la différence de Paris.

que resterait-il a Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d’un passé footbalistique malhonnête et fantasmé

Le Collectif Ultras Paris a réagit à cette déclaration via un communiqué publié ce 12 novembre. Les supporters sont très remontés contre le Brésilien.

« À L’ATTENTION DE MR LÉONARDO. L’interview du directeur sportif de notre club, Léonardo. le 10 novembre dernier, qui plus est dans notre antre du Parc des Princes. n’a pas manqué de nous interpeller.Ce n’est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une Ville de foot et que nous ne respirons pas PSG. A l’inverse que resterait-il a Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d’un passé footbalistique malhonnête et fantasmé? Étonnant, que M. Leonardo n’ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l’histoire de notre club. l’aimer et la respecter. Il faut sans doute surtout connaitre ses supporters et le peuple du Parc des Princes. Peut être que 46 matchs seulement en tant que joueur du club et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannies du Parc ne sont pas suffisants connaître la ferveur parisienne? Quel autre club a vu ses supporters se battre avec acharnement pendant 6 ans pour pouvoir retrouver avec succès l’accès à son stade? Nous avons nous une certitude, considérer comme dans cette interview que le dialogue avec ses propres supporters ne relève pas des fonctions du Directeur Sportif mais des « choses de l’administratif » n’ aideront pas à la découvrir. Monsieur Leonardo. nous considérons nous que le lien entre le sportif et les tribunes doit être fort, profond et empli de respect réciproque pour que l’institution soit forte et unie . Pour cela il faudrait peut être déjà commencer par nous rencontrer ce que vous n’ avez jamais VOULU faire depuis votre retour. Vous verrez ça peut être plus facile et agréable qu’un rdv administratif… Surtout en sortant, vous saurez enfin que nous supporters parisiens vivons pour notre ville. Nos couleurs et pour honorer l’histoire de notre club . Il ne s’ agit pas de parler du respect de l’institution, il faut le prouver et LA RESPECTER ! »

Source : Communiqué du Collectif Ultras Paris – 12/11/20