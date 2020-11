OM vs PSG : Di Meco est d’accord avec Leonardo

L’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a réagi suites aux propos de Leonardo qui a expliqué cette semaine que la ville du foot en France n’était pas Paris, mais Marseille

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a ainsi expliqué pourquoi il était d’accord avec Leonardo sur le fait que Marseille était la ville du football en France :

« Il dit que le Paris Saint-Germain est un club jeune et qu’il y a des clubs qui sont plus que centenaires et qui ont mis du temps à gagner. Il dit qu’à Paris, il y a tellement de choses à faire… C’est la réalité. Il dit que ce sera la folie à Paris s’ils ramènent la Ligue des Champions. Au Parc, je peux vous dire que c’est chaud aussi. A Marseille, c’est plus méditerranéen. Les joueurs peuvent sortir à Paris mais pas à Marseille. Y a rien de terrible dans ce qu’il a dit, il dit beaucoup de vérités. Je ne comprends pas où est le scandale. » Eric Di Meco – Source: RMCSport

A lire aussi : Cet ancien taulier du PSG (version Qataris) qui ne veut pas entrainer l’OM

Il y a quelques jours, voici ce que le directeur sportif du Paris Saint Germain Leonardo avait déclaré à propos du club de la capitale :

« Pour avoir une grande équipe, tu as besoin d’une grande ville. Je pense qu’on a tout ici. On vient de faire une finale européenne, on est déjà là, le plus dur maintenant sera de se maintenir. Gagner la Ligue des champions ici, ce serait… unique. Quelque chose qui a été construit de Daniel Hechter à aujourd’hui, en seulement 50 ans, c’est peu. On a eu des hauts, des bas. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 70, comme l’Inter ou l’Ajax, ont été construits dans les années 1890. Il y a une culture à construire. Paris n’a jamais été exactement la ville du foot, c’est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot ». Leonardo – Site internet du PSG