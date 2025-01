OM : Maupay explique son rôle particulier !

Avant la reception du RC Strasbourg ce dimanche, l’attaquant Neal Maupay s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’attaquant a été interrogé sur son rôle de buteur et ce que lui demande le coach De Zerbi.

Neal Maupay a évoqué son rôle comme attaquant de pointe sous les ordres de De Zerbi : « L’important, c’est de finir le plus haut possible en championnat. C’est dans cet état d’esprit que je suis venu. Je peux mieux faire en termes de buts, je l’ai déjà fait. Mon rôle est différent dans cette équipe. Des fois, les stats, c’est bien mais ça ne dit pas tout. Mon rôle n’est pas celui d’un attaquant où je reste devant et l’équipe joue pour moi. J’ai d’autres devoirs sur le terrain. Des fois je dois rester haut, des fois je dois décrocher. Ce rôle-là ne me dérange pas, et tant que l’équipe tourne comme ça, je suis le plus heureux. Après, j’ai eu quelques situations où je pense que je dois mieux faire. »

