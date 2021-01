OM : Mauvaise opération, Benedetto n’y arrive pas et Radonjic vs Payet…

Replay des trois enseignements du match Dijon – OM (0-0) exposés par notre journaliste Nicolas Filhol lors du debrief d’après-match samedi. C’est à retrouver ci-dessous en images et en version texte !

Malgré des occasions pour Radonjic, l’OM n’a pas fait pas mieux que 0-0. Les marseillais ont certains globalement dominé mais cela a été le plus souvent stérile face à une gros bloc de Dijon qui a aussi eu une grosse occasion en première mi-temps. Ce petit point n’arrange pas André Villas-Boas, car si Lyon n’a ramené qu’un nul de Rennes, dans dans le même temps, Paris, Lille, Monaco se sont imposés. C’est donc une mauvaise soirée avec deux points perdus face à une équipe de bas de tableau. L’OM passe 6e à 7 points du podium et de Lille et Paris…

Il avait retrouvé le chemin des filets en fin d’année après un début de saison médiocre. Dario Benedetto a encore été transparent face à Dijon ce soir. Peu inspiré, difficile à trouver, maladroit dans ses choix. L’attaquant argentin est en difficulté. L’entrée en jeu de Germain en seconde période n’arrange pas son cas, l’ancien monégasque a été bien plus utile dans le jeu. AVB veut un attaquant lors de ce mercato d’hiver, on comprend pourquoi…

Troisième enseignement : Radonjic croque, Payet médiocre

Encore un choix fort de Villas-Boas qui sanctionne Payet. Le serbe a débuté cette rencontre titulaire son couloir gauche. Il s’est procuré les plus belles occasions de l’OM. Il a buté par deux fois sur le portier Racioppi et a raté sa frappe sur le centre de Rongier. Il a pris une grosse semelle dès l’entame de la seconde période et a raté son face à face avant de laisser sa place à… Payet (59′). Le meneur de jeu marseillais a été inefficace, y compris sur les coups de pied arrêtés. Une entrée clairement décevante. Pour résumer, un Radonjic remuant mais qui mange la feuille de match et une entrée de Payet sans intérêt…