OM : Mbappé se fait détruire avant la réception du PSG au Vélodrome !

A quelques jours du choc entre l’OM et le PSG au Vélodrome qui aura lieu ce dimanche, Kylian Mbappé se fait détruire dans les médias. Son comportement au Vélodrome avec les Bleus n’a pas plu à certains observateurs.

Depuis la rencontre entre la France et le Chili qui a eu lieu ce mardi soir au Vélodrome, de nombreux observateurs ont vivement critiqué le match de Kylian Mbappé. Resté muet durant tout le rassemblement, l’attaquant du PSG reviendra à Marseille ce dimanche pour affronter l’OM. Selon de nombreux observateurs, ses prestations sont scandaleuses et surtout pas au niveau d’un joueur qui porte le brassard de l’Equipe de France. Pour Christophe Dugarry sur RMC, c’est avant tout son capitanat qui pose problème.

Christophe Dugarry s’en prend à l’attitude de Kylian Mbappé sur les deux derniers matches des Bleus 🇫🇷 : « 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝘁𝘂 𝗮𝘀 𝗹𝗲 𝗯𝗿𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗷𝗲 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲, tu as un minimum à faire… pic.twitter.com/fL22Q4gR83 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2024

Là, on avait carrément un Mbappé qui s’en fout — Duga

« Bien évidemment qu’il choisit ses matchs. Je ne lui reproche pas de choisir ses matchs, mais plutôt de mal les choisir justement. Tous les joueurs font des choix et choisissent leurs matchs, je peux le comprendre. Mais tout le monde n’est pas le capitaine de l’Equipe de France. Tout le monde n’a pas fait des pieds et des mains pour l’être, explique Christophe Dugarry sur RMC… Ok, on est habitué à voir un Mbappé qui marche, qui n’a pas envie de revenir et qui n’est pas concerné les replis défensifs. Mais là, on avait carrément un Mbappé qui s’en fout. Alors quand tu portes le brassard de l’Equipe de France, je trouve ce comportement inadmissible ! Tu te dois d’avoir un minimum à faire dans l’attitude. Et ça, cela n’a rien à voir avec le faut que ne sois pas dans un bon soir. L’attitude est capitale. Je crois que Kylian Mbappé n’a pas compris quel était le rôle exact d’un capitaine »